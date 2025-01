Evelyn Burdecki: Liebespleite mit reichem Ex-Freund rettete ihr Leben

Evelyn Burdecki (36) genießt ihr Leben als Kult-Promi inzwischen in vollen Zügen. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Die Kult-Blondine ist ein gern gesehener Gast in diversen Unterhaltungsformaten. Nur mit der Liebe will es bei der 36-Jährigen nicht so recht klappen, dabei wünscht sich Evelyn nichts mehr, als eine eigene Familie zu gründen.

Im "My Way"-Podcast erinnert sich der Reality-Star an ihre "erste große Liebe" zurück. Diese habe ihr gewissermaßen den Weg zum Fernsehen geebnet. Allerdings kommt die Story weniger romantisch daher als sie zunächst klingen mag.

Kurzzeitig dachte Evelyn aber tatsächlich, dass die Beziehung mit ihrem Jugendschwarm für immer halten könnte. "Wir haben auch halb zusammengewohnt bei den Eltern", verrät sie in dem Talkformat.

Irgendwann habe sie aber die Erkenntnis gewonnen, dass sie das Leben an der Seite dieses Mannes nicht erfüllt. Evelyn erklärt dazu: "Er war auch ein Mensch, der immer nur zu Hause war oder nur Computerspiele gespielt hat."