Shitstorm für Evelyn Burdecki! Als sie das mit ihrem EM-Trikot macht, laufen ihre Fans Sturm

München/Düsseldorf - Wie etliche andere Stars ist auch Evelyn Burdecki (35) zurzeit im EM-Fieber. Wie die quirlige Blondine sich an diesem Wochenende allerdings auf das erste Spiel vorbereitet hatte, kam nicht bei allen Fans gut an - ganz im Gegenteil! Das TV-Sternchen kassierte prompt einen Shitstorm.

Evelyn Burdecki (35) verpasste ihrem EM-Trikot an diesem Wochenende ein Makeover, das ihren Anhängern gewaltig gegen den Strich ging. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Diese Aktion ging gehörig nach hinten los!

Eigentlich genießt Evelyn Burdecki große Beliebtheit bei ihren Fans, denn die einstige "Dschungelkönigin" hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und verbreitet zudem stets gute Laune.

Als die 35-Jährige sich an diesem Wochenende jedoch in Vorbereitung auf das erste EM-Spiel der deutschen Mannschaft kurzerhand eine Schere geschnappt hatte, um ihrem Trikot ein neues Design à la Evelyn zu verpassen, war die Harmonie auf ihrem Kanal kurzzeitig verflogen. Und zwar gänzlich!

In dem Reel, das die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin am Wochenende geteilt hatte, lächelte sie ihren mehr als 820.000 Instagram-Fans fröhlich zu, ehe sie das DIY-Umstyling des Kleidungsstückes präsentierte: So baute Evelyn nicht nur vor laufender Kamera einen Ausschnitt ein, sondern funktionierte das Trikot kurzerhand auch zum Croptop um.

Für die kreative Aktion gab es von ihren Followern hinterher allerdings weder Lob noch Anerkennung. Stattdessen machte sich in der Kommentarspalte des Beitrags ein regelrechter Shitstorm breit.