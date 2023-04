Ex-Bachelorette Sharon Battiste teilt traurige Nachricht: "Hat mir das Herz zerrissen"

Doch Sharon erinnert sich natürlich noch gut an die schweren Momente aus ihrer Leidensgeschichte. "Nach außen habe ich versucht zu strahlen und stark zu sein, aber innerlich war ich total gebrochen", berichtete sie jetzt in ihrer Story.

Ihre erste kahle Stelle habe sie bereits im Alter von acht Jahren entdeckt. Damals habe sie sich aber noch keine großen Sorgen gemacht. Doch mit der Zeit wurde der Haarausfall immer stärker und immer belastender.

"Irgendwann habe ich aufgehört, danach zu fragen und zu forschen, was den Grund dieser Krankheit angeht", so Sharon weiter, die anderen Betroffenen rät, es ihr gleichzutun. "Bitte versucht nicht zu sehr, an Euch zu zweifeln", so die 31-Jährige. Sie selbst habe viele Jahre gebraucht, um ihren Haarausfall einfach zu akzeptieren.

"Vergesst nicht: Es sind nur Haare! Wir können auch ohne Haare weiblich sein", betonte Sharon noch, die am Freitag an der Seite von Christian Polanc (44) weiter um die Krone in der 16. Staffel von "Let's Dance" tanzt.