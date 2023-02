Ex-Energy-Franzi versteht beim Bier-Kauf die Welt nicht mehr: "Unfassbar suspekt"

Franziska Mühlhause (32) möchte im Supermarkt nur komplette Sixpacks kaufen. © Montage: instagram/franzimupu

Gewohnheiten sind bekanntlich verschieden: Während sich der eine nur zu besonderen Anlässen Alkohol genehmigt, gönnt sich der andere wiederum täglich einen Feierabend-Drink.

Doch egal ob gelegentlicher oder regelmäßiger Genuss - die Teilung eines Sechserträgers Bier wirft bei der Ex-"Energy-Sachsen"-Moderatorin Fragen auf.

"Ich verstehe das nicht! Kann mir das einer erklären? Es gibt doch niemanden auf diesem Planeten, der zwei kleine Biere braucht und am nächsten Tag oder in der nächsten Woche nicht mehr!", redet sich die Thüringerin in ihrer aktuellen Instagram-Story in Rage und möchte wissen: "Wieso kauft man nicht gleich ein Sixpack?!"

Für die frühere Wahl-Leipzigerin ergebe das keinen Sinn - Menschen mit dieser Angewohnheit seien ihr "unfassbar suspekt".

Die 32-Jährige regt sich weiter auf: "Als wäre das eine einmalige Sache: 'So, ich habe mir heute ein Bier gekauft, [da] kann ich das auch von meiner Lebens-To-do-Liste streichen.'"