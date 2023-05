Ex-GNTM-Girl Lisa Del Piero raubt den Fans mit ihrer prallen Kehrseite den Verstand

Lisa Del Piero (26) nahm 2014 an "Germany's Next Topmodel" teil. Inzwischen arbeitet sie als erfolgreiche Fitness-Influencerin. © Instagram/lisadelpiero (Screenshots, Bildmontage)

In der neunten Staffel von "Germany's Next Topmodel" stellte sich die Wahl-Kölnerin dem Urteil von Heidi Klum (49). Zum Sieg reichte es zwar nicht, dennoch ist Lisa inzwischen erfolgreich im Geschäft. Das hat sie in erster Linie ihrem XXL-Po zu verdanken, den sie mit Vorliebe in die Kamera hält.

Die 26-Jährige trainiert hart für ihren Körper. Regelmäßig nimmt sie ihre rund 1,2 Millionen Follower auf Instagram mit in die Muckibude, um sie an ihren schweißtreibenden Workouts teilhaben zu lassen. Das Hauptaugenmerk ihres Trainings liegt dabei klar auf ihrem Gesäßmuskel.



Dieser hat auch in dem aktuellen Beitrag der "Booty Queen" wieder einen Ehrenplatz inne. Als krönender Abschluss sozusagen. Die Bilderreihe, bestehend aus fünf Aufnahmen, zeigt Lisa in verschiedenen Posen in traumhafter Kulisse mit Blick aufs Meer.

In ihrem feuerroten Einteiler weiß Lisa ihren durchtrainierten Hammer-Body gekonnt in Szene zu setzen. Und natürlich löste die Po-Influencerin mit ihrem Shooting auch diesmal wieder ein Flammen-Symbol-Inferno in der Kommentarspalte aus - sabbernde Smileys inklusive!