Ex-GNTM-Kandidatin als "Weberknecht" verspottet: Sie macht daraus diese Aktion

Kassel - Als Kandidatin der Casting-Show " Germany's Next Topmodel " (GNTM 2020) wurde sie zu einer Person des öffentlichen Lebens, doch inzwischen ist Lijana Kaggwa (27) aus dem nordhessischen Kassel eine Sinnfluencerin. Sie kämpft mit ihrer Social-Media-Reichweite gegen Hass-Kommentare, Mobbing und Ausgrenzung - am gestrigen Montagabend startete sie eine neue Aktion.

Sinnfluencerin Lijana Kaggwa (27, GNTM 2020) wandte sich am Montag mit einer Instagram-Story an ihre Follower und startete eine Aktion. © Screenshot/Instagram/lijanarisen

Die 27-Jährige mit ugandischen Wurzeln veröffentlichte eine Instagram-Story, die nur aus einem einzigen Foto bestand.

Das Bild zeigte Lijana, sie blickt darauf mit einem ernsten, eventuell sogar traurigen Gesichtsausdruck in die Kamera.

Dabei hält sie einen hellblauen Papierbogen zwischen ihren Händen, darauf ist in Handschrift die folgende Aussage zu lesen: "Du siehst aus wie ein Weberknecht mit Deinen langen Beinen!"

Im unteren Drittel des Bildes sind zwei Textblöcke, der erste ist eine Erläuterung der Beleidigung auf dem hellblauen Papier: "Ein Spruch aus meiner Schulzeit von einer Klassenkameradin, der mir nie wieder aus dem Kopf gegangen ist."

Der zweite Textblock ist ein Aufruf an die rund 146.000 Follower der 27-Jährigen: "Welche Sprüche sind Euch nie wieder aus dem Kopf gegangen? Was an Eurem Äußeren wurde schon mal von Anderen beleidigt oder kritisiert? Und wie waren die Worte darüber?"

Die Fans von Lijana Kaggwa wird diese Aktion nicht weiter verwundern - sie passt absolut zum Engagement der ehemaligen GNTM-Kandidatin.