GNTM-Larissa will Miss Germany werden: "Will Bewusstsein für Alleinerziehende schaffen"

Berlin - " Kampf der Realitystars "-Beauty Larissa Neumann (23) ist Content Creatorin und studiert nebenbei in Berlin . In diesem Jahr hat sich das Model zusätzlich als Miss Germany 2024 beworben und schaffte es inzwischen unter die Top 100. Wieso sie für diesen Titel kämpft, verriet sie TAG24 .

Ex-"GNTM"-Teilnehmerin und Influencerin Larissa Neumann (23) verriet TAG24 bei der "Angermeier Trachtennacht" in Berlin, wieso sie sich als Miss Germany 2024 bewirbt. © Alice Nägle/TAG24

"Miss Germany an sich ist nicht diese normale Miss-Wahl, die sie vielleicht mal war oder in anderen Ländern sogar auch noch ist", erklärte die Influencerin direkt zu Beginn des Gesprächs. Schon lange ginge es bei dem Wettbewerb nicht mehr um optische Schönheitsideale.

"Es geht einfach darum, dass starke Frauen sich bewerben mit einer Mission. Es geht darum, dass jede Frau für etwas einsteht", so die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin. Sie selbst habe sich das Thema "alleinerziehende Eltern" ausgesucht: "Bei manchen ist es zum Beispiel Klima oder Nachhaltigkeit, bei mir ist es tatsächlich Awareness für alleinerziehende Mütter schaffen, oder alleinerziehende Eltern tatsächlich", erklärte sie auf Nachfrage.

Doch wieso setzt sich das Model mit jungen 23 Jahren und ohne eigene Kinder für gerade diese Thematik ein?