Schwere Vorwürfe gegen Kelly Clarksons Show: "Schlimmste Erfahrung meines Lebens!"

Kelly Clarksons (41) TV-Sendung "The Kelly Clarkson Show" sorgt gerade für negative Schlagzeilen. © EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Demnach soll es sich bei dem Talkshow-Format der "Since You've Been Gone"-Sängerin um ein "toxisches" Arbeitsumfeld handeln, in dem die Mitarbeiter "überarbeitet, unterbezahlt und traumatisiert" werden.

In einem aktuellen Bericht des Rolling Stone haben sich ein aktueller und zehn ehemalige Angestellte des Studios zusammengetan und erstmals über die Umstände hinter den Kulissen gesprochen. Und diese erscheinen erschreckend!

So gab einer von ihnen an, dass er von den Produzenten oft "schikaniert und eingeschüchtert" worden wäre und daher immer mit Bauchschmerzen zur Arbeit gekommen sei. Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter berichtete, dass er erstmals in seinem Leben einen Therapeuten aufsuchen musste, da er mit dem Stress und dem Umgangston im Studio nicht habe umgehen können.

Ein Dritter ging sogar so weit, die Arbeit an der Show als die "bei weitem schlimmste Erfahrung" seines Lebens zu beschreiben.

Und als wäre diese psychische Belastung nicht schon schlimm genug, sollen die Angestellten angeblich nicht einmal genug verdienen, um ihre Miete bezahlen zu können – viele von ihnen müssten sich neben ihrer Tätigkeit am Set also noch einen Zweitjob suchen.