Ex-Muskelmonster trifft auf "Militante Veganerin": "Ich würde auch einen Hund essen"

Bonn/Darmstadt/Wien - Dieses Wortgefecht hatte es ganz schön in sich! YouTuber Leeroy Matata (26) begrüßte in einem aktuellen Video die selbsternannte "Militante Veganerin", Raffaela Raab (27) und den bekennenden Fleisch-Freund, Ex-Bodybuilder Markus Rühl (51). Vor allem die Aussagen der Tierretterin waren dabei nichts für schwache Nerven.