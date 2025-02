Karin Ritters Ex kommt vom Einkauf nicht zurück: "Fo**en haben ihn totgeschlagen"

Bei einem Anruf im Krankenhaus erfährt sie von einer Ärztin, dass ihr Ex verstorben ist. "Das hat er nicht verdient!"

Sie selbst habe am Fenster gestanden, einen Krankenwagen erspäht und gesehen, "dass die an einem gearbeitet haben. Ich wusste aber nicht, dass er das ist, sonst wäre ich rübergegangen."

"Er war halb 6 bei Edeka, wollte noch was zu trinken holen. Und kurz vor 6 lag er hier drüben in der Haustüre", beschreibt Karin damals. Aus dem Supermarkt sei Bernd Ritter geschmissen worden, "weil er da Hausverbot hat".

Christopher hat anschließend einen Engel, Blumen und Kerzen für seinen verstorbenen Onkel am Fundort niedergelegt. "Heut früh haben wir eine Frau erwischt, die den Engel geklaut hat. Da hat Christopher aus dem Fenster gegrölt, da hat sie ihn wieder hingestellt", berichtet Karin.

"Das war ein Guter, der hat keiner Fliege was zuleide getan", beschreibt Christopher das von ihnen gegangene Familienmitglied, das in einer eigenen Wohnung in der Köthener Obdachlosenunterkunft gelebt hatte und schwer alkoholkrank war.

Als er gerade mit dem stern-TV-Team am Hauseingang ist, pöbelt er einen Mieter des Wohnblocks an: "Gucke nicht, zieh dein' Schädel ein, du Birne."

Aber woran ist Bernd gestorben? "Irgend so 'ne Fo**en waren der Meinung, dass sie den totschlagen müssen", berichtet er von einem angeblichen körperlichen Angriff und kündigt Rache an: "Wenn einer an meine Familie geht, drehe ich durch, ganz ehrlich."

Ein späterer Obduktionsbericht bescheinigt einen natürlichen Tod - vermutlich einen Herzinfarkt.

Der 8. Teil der "Familie Ritter"-Doku ist ab sofort bei YouTube zu sehen.