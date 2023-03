Familienzuwachs bei Malte Zierden: "Du bist nicht der Vater!"

Malte Zierden (30) freut sich schon auf den Nachwuchs - direkt gegenüber. © Screenshot Instagram/maltezierden (Bildmontage)

Bekannt ist er in dem sozialen Netzwerk wohl vor allem für seine große Zuneigung für Tauben.

Die kurzen Videoclips, in denen zu sehen ist, wie er die Taube "Oßkar" umsorgt, die es sich vor seinem Badezimmerfenster gemütlich gemacht hat, haben nicht selten mehr als eine Million Klicks.

In seiner aktuellen Story zeigte er seinen Followern nun eine hübsche Entdeckung: "Oßkar" hat sich im Haus direkt gegenüber ein Nest gebaut: Darin liegen bereits zwei Eier. "Ja, liebe Leute, sieht danach aus, als würden wir Familienzuwachs bekommen", sagte Malte in seiner Story und freute sich mit Blick auf seine Schützlinge: "Das ist so cool. Ich werde Taubenvater!"

Von seiner Freundin Sophia "Phia" Quantius (24) erntete er dafür aber nur einen trockenen Kommentar: "Du bist nicht der Vater!", sagte sie. "Sicher?" - "Das wär so krank", scherzten die beiden dann weiter.

Anschließend widmeten sie sich dann wieder ihren neuen Nachbarn: Die Frau von "Oßkar" tauften sie auf den Namen "Valentina".

Sie brüte nun wohl nur noch wenige Tage, verkündete Malte. Schließlich habe er die Eier im Nest bereits vor 14 Tagen entdeckt.