Fans in Sorge um Auswanderin Julia Holz: "Ich kann einfach nicht!"

Anschließend erklärte sie auch den Grund für ihren plötzlichen Rückzug: "Wir hatten heute eine sehr schlimme Nacht." Am Morgen seien sie gleich mit der ersten Maschine in Richtung Mallorca geflogen. "Ein geliebtes Familienmitglied kämpft gerade um sein Überleben und braucht uns sehr. Er hat noch 1% und er muss es einfach schaffe!", so die Worte der 37-Jährigen.

Am Wochenende postete Julia einen dramatischen Text in ihrer Instagram -Story: "Ich wollte mich eigentlich persönlich melden, aber ich kann einfach nicht!", schrieb sie dort.

Um wen Julia und ihre Familie bangt, ist unklar. Nach ihrer Krebsdiagnose hatte Julia Holz Mallorca 2021 zunächst den Rücken gekehrt und war mit ihrem Mann Iwan van Buul (47) und Tochter Dahlia nach Deutschland gezogen, wo sie auch heute noch lebt.

Doch Mallorca ist noch immer in ihrem Herzen, wie Julia zuletzt in einem Interview mit der Mallorca Zeitung erklärte. Während Iwan sich gut vorstellen könnte, wieder komplett nach Spanien zu ziehen, hat Julia aber gemischte Gefühle: Denn die Insel verbindet sie inzwischen auch mit dem Ort, an dem ihre Krebserkrankung entdeckt wurde. In einem Interview hatte sie sogar einmal gesagt, dass sie Mallorca vielleicht nie wieder betreten wolle, weil sie dort alles an ihre inzwischen geheilte Krankheit erinnere.

Das scheint sich inzwischen geändert zu haben. Denn Julia und Iwan suchten bereits nach einem zweiten Wohnsitz auf der Insel, auf der sie noch immer viele Bekannte, Freunde und Familie haben.