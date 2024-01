Fans in Sorge um schwangere Renata Lusin: "Let's Dance"-Star meldet sich prompt

"Bekomme so viele Nachrichten. Macht euch keine Sorgen", schrieb Lusin daraufhin, um ihre Fans zu beruhigen.

Als Lusin am gestrigen Mittwoch auf Instagram erklärte, dass sie bereits "13 Kilo Gewicht" zugelegt habe, obwohl sie sich "gut ernähre", erreichten die Tänzerin unzählige besorgte Meldungen ihrer Follower.

Nachdem die 36-Jährige in der Vergangenheit gleich mehrere Fehlgeburten erlitten hatte, steht die Schwangerschaft der Tänzerin jedoch ganz besonders im Fokus der Öffentlichkeit.

Renata und Ehemann Valentin können es kaum noch erwarten, ihr kleines Mädchen in den Armen zu halten.

Die beiden Profitänzer wurden bereits im Alter von 16 Jahren ein Liebespaar und heirateten 2014. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich muss euch sagen, [...] ich bin sowas von happy. Es ist alles top. Ich bin auch super mit meinem Gewicht zufrieden", erzählte die 36-Jährige, während sie am Rheinufer spazieren ging.

"Ich genieße so, so extrem die Schwangerschaft. Ich hatte noch nie im Leben so eine relaxte Zeit wie jetzt."

Renata erklärte, dass ihr Leben vorher viel stressiger war. Sie habe gemeinsam mit ihrem Mann in ihren "Kalender geschaut" und dabei festgestellt, wie strapaziös die vergangenen Jahre wirklich waren:

"Ich weiß überhaupt nicht, wie das ging. Morgens angekommen aus Asien, abends schon geflogen in die USA, um zu trainieren. Das waren Zeiten, unfassbar", berichtete Lusin und verdeutlichte damit, wie stressresistent sie wirklich ist, und dass ihr aktueller Tagesrhythmus mittlerweile bei weiten entspannter aussieht.