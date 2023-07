Fashion Week: Patricia Blanco kündigt Hochzeit an - aber wann?

Berlin - Auf der Fashion Week in Berlin gab es am 15. Juli Haute Couture à la Jasmin Erbaş (37) zu bestaunen. Patricia Blanco (52) und Annemarie Eilfeld (33) waren von der neuen Kollektion begeistert und plauderten aus dem Nähkästchen. Dabei kam auch eine überraschende Hochzeit ins Gespräch.

Eventuell erscheint die 33-Jährige ja sogar beim nächsten Auftritt mit einem neuen Kleid der Designerin. Am 18. August können Fans die Blondine live in Berlin auf dem "SchlagerOlymp 2023" erleben.

Wann wohl die Hochzeitsglocken bei ihr läuten werden - und wer der glückliche Mann an ihrer Seite sein wird -, bleibt also abzuwarten.

Jasmin Erbaş (37, l.) präsentierte am Wochenende ihre neue Kollektion auf der Berliner Fashion Week. © Montage: TAG24/Jenefer Flach (2)

Die 37-jährige Modedesignerin ist bei vielen Promis und ihrer wohlhabenden Kundschaft für ihren extravaganten Stil bekannt. Ihre Kleider sind nicht nur individuell geschneidert, sondern anscheinend auch sehr beliebt.

Das Thema der aktuellen Kollektion: "La reine et la fleur", zu Deutsch "Die Königin und die Blume". Gegenüber TAG24 erklärt die 37-jährige das Konzept dahinter: "Das soll die zwei verschiedenen Arten der weiblichen Ästhetik widerspiegeln. Die starke Ästhetik der Königin mit Kraft und Macht, aber auch die Blüte, die zierlich, zerbrechlich und vergänglich ist."

Die Kleider zeigten zwar teilweise viel Haut, wirkten aber dennoch elegant, anmutig und sehr filigran.

Aus Sicht der Designerin ist Haute Couture, also maßgeschneiderte Mode im oberen Preissegment, anders als Massenware auch für die Umwelt besser. Man wisse den Wert solch eines Kleides viel mehr zu schätzen und werfe es nicht so schnell weg, um sich etwas Neues zu kaufen. Ihre Kunden sollen also sehr lange Freude haben an den Designerstücken.

Insgesamt ist Erbaş glücklich gewesen mit der Show, wie sie im TAG24-Interview erzählt. "Ich habe durchweg positives Feedback erhalten. Ich bin total verwöhnt mit den lieben Worten, die ich heute zu hören bekommen habe. Das ist echt ganz toll. Ich bin sehr glücklich."