"Faules Stück": TV-Sternchen Juliette macht kurioses Frühstücks-Geständnis

"Bei mir gibt's zum Frühstück heute eine richtig gesunde Bowl", begann die Ex-"Are You The One"-Kandidatin eine aktuelle Instagram-Story - offensichtlich mit einem Augenzwinkern - vor einer Schüssel süßer Cornflakes mit Milch sitzend.

Das entspricht zwar nicht dem aktuellen Trend, dürfte aber von der Mehrheit noch als angemessen akzeptiert werden.

Dazu erklärte die Leipzigerin: "Normalerweise würde ich ja jetzt Brot essen oder von mir aus auch mal Haferflocken und so, aber ich bin ehrlich, erstens schlafe ich immer länger, als ich eigentlich will, und ich habe auch gar keinen Bock, das Brot zu schneiden."

Denn den Laib und das Messer aus dem Schrank zu holen, koste schließlich Zeit. Nun ja, so weit, so gut.

Doch zuckriges Müsli sei nicht die einzige Option der Reality-Show-Teilnehmerin, wenn es um eine schnelle und simple erste Mahlzeit des Tages gehe: "Soll ich euch mal was verraten?", leitete sie ihr Geständnis ein und löste direkt auf: "Weil ich faules Stück keinen Bock hatte, das Brot zu schneiden, auch letztens, habe ich einfach Nudeln mit Tomatensoße vom Rest abends gegessen - zum Frühstück."

Zu ihrem speziellen Geschmack startete die 22-Jährige dann noch eine Umfrage: "Pasta zum Frühstück?" mit den Auswahlmöglichkeiten "Kann man auf jeden Fall mal machen" und "Du spinnst".