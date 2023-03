FC-Spielerfrau Anna Adamyan meldet sich überwältigt bei den Fans: "Ey, so wundervoll"

Köln - Anna Adamyan (26) rutschte am Donnerstagabend das Herz in die Hose. Nicht etwa vor Panik, sondern vor Freude: Zum ersten Mal spürte sie ihr Baby ganz deutlich treten.

Ungläubig und überglücklich meldete sich die 26-jährige Anna Adamyan bei ihren Fans. © Montage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

Die Ehefrau des 1. FC Köln-Kickers Sargis Adamyan (29) hält ihre mehr als 600.000 Follower regelmäßig auf dem Laufenden, so auch über den Verlauf ihrer Schwangerschaft.

Inzwischen befindet sich die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin in der 18. Schwangerschaftswoche. Seit einiger Zeit wächst ihr Babybauch zaghaft heran. In der vergangenen Woche sprach sie noch von einem zaghaften "Blubbern", das sie in der Bauchgegend spüre. Dieses Gefühl wurde am Donnerstag dann plötzlich heftiger und Anna konnte nicht anders, als ihren Fans von der eindrucksvollen Erfahrung zu erzählen.

"Ich hab den Kleinen gerade sooo intensiv gespürt", berichtete sie ungläubig. "Ey, so wundervoll. Seit Tagen wird es immer mehr und ich freue mich einfach riesig", konnte sie ihre Freude nicht verbergen. Offenbar hatte es sich Baby Adamyan am Abend noch einmal gemütlich gemacht, als seine Mama zur Ruhe kam.

Es sind lediglich bewusst gewählte Kleinigkeiten, die die 26-Jährige aus ihrem Alltag teilt. Nur so könne sie vermeiden, von negativen Kommentaren überrannt zu werden oder sich selbst mit anderen Schwangeren zu vergleichen, wie sie kürzlich erklärte.