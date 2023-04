"Fettes Brot" startet Abschiedstour in Rostock

Hamburg - Rund drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung startet die deutsche HipHop-Erfolgsband Fettes Brot am Mittwoch ihre Drei-Länder-Abschiedstour mit dem Auftaktkonzert in Rostock . Bereits am Vorabend hatte die Band eine sogenannte "Pop-Up Show" im Club "Gladhouse" in Cottbus gespielt.

Die Band Fettes Brot - Martin Vandreier alias "Dokter Renz" (48, l-r), Björn Warns alias "Björn Beton" (49) und Boris Lauterbach alias "König Boris" (48) gehen ein letztes Mal auf Tour. © Uli Deck/dpa

Die Tournee sieht bis Mitte Juli insgesamt 19 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor und steht unter dem Motto "fettes brot ... is history". Hinzu kommen zwei Extrakonzerte am "Geburtsort" der Band in Hamburg am 1. und 2. September auf der Bahrenfelder Trabrennbahn.

Rund die Hälfte der Shows, darunter die beiden allerletzten Auftritte in Hamburg - die Open-Air-Veranstaltungen stehen dabei unter dem Motto "Brotstock" - sind bereist ausverkauft.