Feuer-Schock bei Ex-GNTM-Kandidatin: Wohnmobil geht in Flammen auf

Julia Wulf (28) weint um ihr "Wohni". © Screenshot/Instagram/juleslw

Auf Instagram berichtet die 28-Jährige von dem Vorfall, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1.50 Uhr zugetragen habe.

"Also welches Schwein hat mein Wohni abgebrannt", schreibt sie zu mehreren Fotos, die das Ausmaß des Feuers zeigen.

In Storys geht das Model auf die Zerstörung von "Wohni" ein, wie sie das Fahrzeug liebevoll nennt.

Demnach habe das Gefährt unbeobachtet in der Nähe eines Supermarktes gestanden. Ihren Angaben nach hätten bislang unbekannte Täter zudem die Nummernschilder abmontiert. Das sei auch der Grund gewesen, warum Wulf nicht direkt als Halterin identifiziert werden konnte und nur durch Zufall auf ihr abgefackeltes Wohnmobil aufmerksam wurde. Dieses sei komplett ausgebrannt.

"Ich gehe zu dem Wohnmobil nicht so oft", erklärte die Influencerin in Insta-Storys und führte fort: "Ich gehe gestern einkaufen und es ist voll der Zufall, dass ich da nach einem Monat mal wieder hingehe. Und genau einen Tag davor brennt das Ding ab. Also wirklich, das ist so ein krasser Zufall."

Immerhin habe die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Geschäft verhindern können.