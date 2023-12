"Fifty Shades of Grey"-Star setzt Prioritäten: "Brauche mindestens zehn Stunden Schlaf"

New York (USA) - Für die aus "Fifty Shades of Grey" bekannte Schauspielerin Dakota Johnson (34) gibt es nichts Wichtigeres als ihren Schlaf.

"Ich habe keine reguläre Zeit zum Aufstehen. Es hängt davon ab, was in meinem Leben passiert. Wenn ich nicht arbeite oder einen Tag freihabe, dann schlafe ich, solange ich kann", beschrieb die 34-Jährige ihren Rhythmus.

Mit solchen Aussagen spielt man sich ganz schnell in die Herzen aller Langschläfer, denn wie die Schauspielerin aufzeigt, kann man auch ein erfolgreiches Leben führen, wenn man erst mittags aus dem Bette kriecht.

Auch nach dem Aufstehen lebt die Darstellerin der "Fifty Shades of Grey"-Hauptfigur "Anastasia Steele" eher entspannt in den Tag: "Ich gehe zu jedem erdenklichen Zeitpunkt in die Badewanne."