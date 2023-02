Finch kocht Hater nach Matthias-Reim-Song ab: "Verpiss Dich einfach"

Berlin - Verdammt, ihr nervt mich! Für Finch (32) ging ein Traum in Erfüllung: Mit Schlager-Rocker Matthias Reim (65) hat er die Single "Pech & Schwefel" aufgenommen. Doch für einige Fans des Rappers ist dies ein musikalischer Albtraum – sie traten im Netz schwefelige Hasswellen los.

Finch (32) schlägt gnadenlos zurück. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich muss mal etwas Wichtiges loswerden, was mir schon eine Weile auf den Sack geht", beginnt Finch seine Tirade gegen Hater in seiner Instagram-Story. Ihm sei klar, dass nicht alle sein Wildern in musikalischen Gärten von Schlager bis Rock feiern. Das könne er auch völlig nachvollziehen.

Auch, dass manche Fans nur bestimmte Genres bedient sehen wollen. Doch eine Sache gehe ihm dabei gegen den Strich. "Aber wenn man etwas nicht mag, dann kann man es auch einfach sein lassen und nicht kommentieren", stellte der überzeugte Ostalgiker seine Sicht der Dinge dar, "aber dieses Respektlose, der Song ist scheiße, das klingt billig."

Der "Abfahrt"-Interpret wird eindringlich und sendet einen deutlichen Appell: "Leute, das muss aufhören. Ich lasse mir das nicht gefallen."

Finch wütet daraufhin gegen "irgendwelche Hans-Klausis, die im Leben wahrscheinlich nichts gebacken bekommen haben, und deshalb ihr Versagen auf mich abwälzen, und mir alles madig reden wollen".

Er betont zudem, dass dies "nicht von oben herab" gemeint sei.