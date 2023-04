Finch schwebt im Papa-Glück: Vom Rüpel-Raper zum treusorgenden Vater

Finch (32) darf sich über Nachwuchs freuen. © Screenshot/Instagram/finch

Die freudige Botschaft verkündete der überzeugte Ostalgiker am Karfreitag auf seinem Instagram-Profil. Demnach sei er bereits Ende vergangenen Jahres Vater einer Tochter geworden.

Dazu veröffentlichte Finch ein Foto, das ihn augenscheinlich mit der Kleinen zeigt. Während Finch sich ohne Oberteil präsentiert und zufrieden in die Linse schaut, trägt das Töchterchen einen bunt gepunkteten Strampler und schmiegt sich mit dem Gesicht an die tätowierte Brust des "Abfahrt"-Interpreten.

"Seitdem hat sich in meinem Privatleben einiges geändert", verrät der Musiker seinen Fans in dem Beitrag und fügt an: "Ich habe lange darüber nachgedacht, ob … wie … wann und wo ich's euch erzähle." Dann habe sich der Wahlberliner ein Herz gefasst und sei "zu dem Entschluss gekommen, es jetzt zu tun".

Der Musiker merkte zudem an, dass sich Leute entspannen sollen, wenn ihn jemand "irgendwo mit einem Kinderwagen, einer Babytrage oder einer Packung Windeln erwischt".

Er betonte zudem, dass seine Tochter Handys genauso wenig wie er möge und machte seinen Anhängern direkt eine Ansage, das Smartphone besser nicht zu zücken: "Also denkt gar nicht daran, mich nach einem Foto zu fragen, wenn ich mit ihr unterwegs bin", machte der 32-Jährige unmissverständlich klar.