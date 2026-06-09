Finch teilt bei Rock am Ring gegen Friedrich Merz aus und geht viral
Berlin - Bei seinem Auftritt bei Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel hat Finch (36) in einer satirischen Rede die Bundesregierung auf die Schippe genommen. In den sozialen Medien geht der Rapper damit gerade viral.
Die Rede stellte Finch seinem Song "Kein Bock auf Krieg" voran und adressierte damit direkt Friedrich Merz (70, CDU), indem er zahlreiche Aussagen des Bundeskanzlers aus den vergangenen Wochen und Monaten aufgriff.
"Ihr seid einfach zu faul", rief der Musiker der Crowd von seinem mit zwei kleinen Deutschland-Fähnchen geschmückten Rednerpult entgegen. Die Menge antwortete wiederum mit "Merz leck' Eier"-Rufen.
Es sei an der Zeit, dem Land etwas zurückzugeben, fuhr Finch in ironischer Weise fort. Schließlich gebe es hier "ein sicheres Rentensystem" sowie "gut bezahlte Jobs und top ausgestattete Schulen". Anderswo sei es jedenfalls keineswegs besser. In Brasilien zum Beispiel gebe es "nicht einmal deutsches Brot".
In den rund zweieinhalb Minuten rechnete der Rapper mit mehreren politischen und gesellschaftlichen Aussagen von Friedrich Merz ab: Darunter die "Stadtbild"-Debatte, die Auseinandersetzung mit einer an Krebs erkrankten Frau bei einem Bürgerdialog in Salzwedel sowie die deutsche Haltung zum Krieg in Palästina.
Auf Instagram ist ein Mitschnitt des Konzert-Moments zu sehen
Mehr als 100.000 Likes in 24 Stunden
Dazu sagte Finch: "Die Unterstützung für den Mord an Tausenden Unschuldigen und kleinen Kindern gehört zur deutschen Staatsräson."
Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden wurde der Clip mehr als zweieinhalb Millionen Mal angesehen und knapp 100.000 Mal geliked.
Unter dem Post zeigte sich allerdings, dass nicht alle Nutzer den satirischen Charakter der Performance verstanden haben.
In den Kommentaren finden sich zahlreiche Beiträge, in denen Nutzer daraus eine Empfehlung für die AfD ableiten - von der sich Finch bereits im Song "Wenn du dumm bist" in humorvoller Weise distanziert hat.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/finch