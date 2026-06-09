Finch teilt bei Rock am Ring gegen Friedrich Merz aus und geht viral

Berlin - Bei seinem Auftritt bei Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel hat Finch (36) in einer satirischen Rede die Bundesregierung auf die Schippe genommen. In den sozialen Medien geht der Rapper damit gerade viral.

Rapper Finch (36) ist ein Freund der klaren Worte. © Screenshot/Instagram/finch

Die Rede stellte Finch seinem Song "Kein Bock auf Krieg" voran und adressierte damit direkt Friedrich Merz (70, CDU), indem er zahlreiche Aussagen des Bundeskanzlers aus den vergangenen Wochen und Monaten aufgriff.

"Ihr seid einfach zu faul", rief der Musiker der Crowd von seinem mit zwei kleinen Deutschland-Fähnchen geschmückten Rednerpult entgegen. Die Menge antwortete wiederum mit "Merz leck' Eier"-Rufen.

Es sei an der Zeit, dem Land etwas zurückzugeben, fuhr Finch in ironischer Weise fort. Schließlich gebe es hier "ein sicheres Rentensystem" sowie "gut bezahlte Jobs und top ausgestattete Schulen". Anderswo sei es jedenfalls keineswegs besser. In Brasilien zum Beispiel gebe es "nicht einmal deutsches Brot".

In den rund zweieinhalb Minuten rechnete der Rapper mit mehreren politischen und gesellschaftlichen Aussagen von Friedrich Merz ab: Darunter die "Stadtbild"-Debatte, die Auseinandersetzung mit einer an Krebs erkrankten Frau bei einem Bürgerdialog in Salzwedel sowie die deutsche Haltung zum Krieg in Palästina.