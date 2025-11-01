Fler mit düsterer Prognose zu Haftbefehl: "Dass er stirbt, ist ..."
Berlin - Seit Erscheinen der Netflix-Doku über Aykut Anhan (39) alias Haftbefehl sorgt die düstere Geschichte vom Aufstieg und Fall der Hiphop-Ikone für Aufsehen. Nun hat sich auch Fler (42) zum Film zu Wort gemeldet - und eine düstere Prognose abgegeben.
Bei dem Berliner Gangster-Rapper hat "Babo - Die Haftbefehl-Story" offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In einem Livestream wird Fler sichtlich ernst, als er über seinen Frankfurter Kollegen spricht.
Der 42-Jährige macht sich große Sorgen um Haftbefehls Gesundheit – und glaubt nicht, dass es mit dessen schwerer Kokain-Abhängigkeit ein gutes Ende nehmen wird.
"Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen ... Wie gesagt, vielleicht sind viele sauer, wenn ich es ausspreche ... Aber dass er stirbt, Leute, ist ...", ringt Fler um die richtigen Worte.
"Man darf sowas nicht sagen, aber dass er stirbt ist eine sichere Nummer" so der "Neue Deutsche Welle"-Interpret. Niemand müsse sich nach der Doku wundern, wenn Haftbefehl einen frühzeitigen Tod sterbe, ist Fler überzeugt.
Sein klares Statement: "Jeder, der denkt, dass dieser Mann noch alt wird, ist am Arsch."
Im Livestream äußert sich Fler zu Haftbefehl-Doku
Fler betet für Haftbefehl
Zwar dürften Haftbefehls Probleme mit Drogen und Depressionen den meisten Protagonisten und Fans in der deutschen Rapszene bekannt gewesen sein. Doch die Netflix-Doku zeigt in schonungslosen Bildern, wie tief der Rapper tatsächlich abstürzte.
Im Stream zieht Fler eine Parallele zu dem im Film vorkommenden Rapper Xatar (†43), der im Mai dieses Jahres starb: "Der eine, der in der Doku redet, ist schon tot."
Auch im weiteren Verlauf des Livestreams wird er nicht optimistischer: "Jeder denkt, dass Haftbefehl jetzt noch Alben macht, hat nicht alle Tassen im Schrank."
Gleichwohl hofft der Ex-Aggro-Berliner, dass Haftbefehl noch einmal die Kurve bekommt und irgendwann auch wieder neue Musik aufnehmen wird. "Ich wünsche es ihm natürlich. Ich bete dafür, Alter."
Titelfoto: Annette Riedl/dpa, Paul Zinken/dpa (Bildmontage)