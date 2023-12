11 Siege in 12 Rennen: Verteidigt Friedrich Rekord-Zweierserie in Igls?

Igls (Österreich) - Wer in Igls den Weltcup gewinnen will, muss Francesco Friedrich (33) schlagen. Der Pirnaer dominiert die Bahn wie kein anderer im vergangenen Jahrzehnt. Kann er am Sonnabend auch seinen ersten Saisonsieg im kleinen Schlitten hier einfahren?

Der Start wird für Francesco Friedrich (33, r.) und seinem Anschieber Alexander Schüller (26) am Sonnabend entscheidend sein. © IMAGO/Groder

"Das ist unser Ziel", so der 33-Jährige. Diesmal schiebt ihn Alexander Schüller (26) und nicht Thorsten Margis (34) wie in La Plagne an. Das verspricht bessere Startzeiten. Wichtig, will er Zweier-Weltmeister Johannes Lochner (33, Berchtesgaden) in die Schranken weißen.

"Der Start ist wichtig, aber nicht alles", so Friedrich. "Die Kurven vier, fünf und sechs stehen wieder anders, die muss man treffen und danach den Schlitten rennen lassen."

Dies gelang ihm jahrelang perfekt. Nachdem "Franz" im Januar 2014 in Igls Vierter wurde, gewann er alle Zweier-Rennen - fast alle.

"Im Corona-Jahr haben wir gegen 'Hansi' verloren, weil ich keinen guten Schlitten hatte", erinnert er sich. Das war am 12. Dezember 2020.

Aber sonst steht auf der 1207 Meter langen Bahn die Bilanz: Elf Siege bei zwölf Rennen seit 2015. Der Bahnrekord (51,06 Sekunden) gehört ihm.