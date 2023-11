"Bin froh, wenn wir 2026 fahren!" DHL-Ausstieg sorgt für Millionen-Problem im Bob

Im Umkehrschluss bedeutet es, dass in der vorolympischen Saison 2024/25 keine gelben Bobs mehr in den Bahnen unterwegs sind.

"Wir hatten schon bessere Zeiten. Für uns bedeutet dies einen hohen sechsstelligen, fast siebenstelligen Betrag, den es zu kompensieren gilt. Eine Riesenherausforderung", sagte BSD-Vorstand Alexander Resch (44) bei der Jahrespressekonferenz am Freitag in Dresden .

Bundestrainer René Spies (50, l.) und Francesco Friedrich (33) machen sich Sorgen um die Zukunft ihres Sports. © Lutz Hentschel

Spies treibt ein anderes Thema viel mehr um. Es stellt sich immer mehr die Frage: Gibt's 2030 bei den Winterspielen noch Bob & Co.?

Zuletzt waren beim Weltcup-Auftakt in China nur elf Schlitten am Start, dazu das Hin und Her um die Frage: Wo wird 2026 um Olympia-Gold im Eiskanal gefahren - in Italien, Deutschland oder Österreich?

Beide Fragen sieht der Bundestrainer als "Imageschaden". Und gesteht: "Ich bin froh, wenn wir überhaupt 2026 fahren." Beim IOC sei man "ganz schnell und nimmt diese Sportarten raus".

Hinzu kommen hausgemachte Probleme: Die Logistikkosten steigen immer mehr, aber für ein Rennen ging's nach Asien.

Der Weltverband IBSF beschloss auf Vorschlag der Schweiz, dass Nationen mit drei WM-Teams ihren Junioren-Weltmeister bei Titelkämpfen nicht mehr als vierten Bob starten lassen dürfen. Dazu wurde das Reglement geändert (neue Hauben/Rahmen-Verbindung), um die Deutschen zu schwächen.

"Damit zwingen sie den Sport immer mehr in die Knie", glaubt Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (33). Der im Gegenzug den anderen Nationen hilft.

Er sponserte den Österreicher Benjamin Maier (29). Oder gab jetzt in China beim Weltcup dem Schweizer Piloten Michael Vogt (25) seinen Rückengurt, damit der überhaupt fahren konnte.