Die Startrakete zündet wieder! Friedrich gewinnt den Viererbob in Lillehammer

Francesco Friedrich hat am Sonntag den Viererbob in Lillehammer gewonnen. Am Samstag wäre er im Zweier beinahe gestürzt.

Lillehammer - Francesco Friedrich (33) zündet sie wieder - die Startrakete. Der verdiente Lohn war der Vierer-Sieg am Sonntag im norwegischen Lillehammer. Francesco Friedrich (33) gewann am Sonntag den Viererbob in Lillehammer. © Mayk Wendt/KEYSTONE/dpa "Wir wollten den Startrekord brechen", gestand der Pirnaer nach dem Rennen. "Wir haben mit der 4,87 geliebäugelt." Im ersten Lauf bliebt die Uhr nach den ersten Metern aber bei 4,89 Sekunden stehen. Im zweiten legte die Crew noch eine Schippe drauf und die 4,87 stand. Zudem sicherte sich Friedrich im ersten Durchgang den Bahnrekord mit 49,74 Sekunden. Am Ende hatte der Berchtesgadener Johannes Lochner (33) 22 Hundertstel Rückstand und belegte Rang zwei.

Im Zweierbob wäre Francesco Friedrich um ein Haar gestürzt Am Tag zuvor war der Rekord-Weltmeister noch im zweiten Durchgang fast gestürzt. Sein Schlitten kippte auf die linke Seite gegen die Bande, fiel aber zurück auf die Kufen. "Das habe ich unterschätzt", meinte Friedrich nach Rang zwei im Zweier. "Im ersten Lauf war die Welle zu groß, da haut es mich raus. Jetzt habe ich etwas mehr gelenkt und dann hänge ich hinten so lange an der Kurve, dass wir einfach abfallen. Ohne dem Sturz sind wir nur fünf Hundertstel von Hansi Lochner weg."

