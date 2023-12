Erster Erfolg im fünften Rennen: Francesco Friedrich zündet die Startrakete und siegt!

La Plagne - Raketen-Starts, Top-Material, nahezu perfekte Fahrten - das war schon immer das Erfolgsrezept von Olympiasieger Francesco Friedrich (33). Am heutigen Sonntag vereinte der Pirnaer mit seiner Crew im französischen La Plagne diese drei Punkte und düpierte die Konkurrenz bei seinem 74. Weltcup-Sieg!

Und genau darin lag der Schlüssel im Vergleich zum Zweien-Rennen am Vortag (Platz drei). Mit Thorsten Margis (34) hatte "Franz" nur die fünft- und drittbeste Startzeit, am heutigen Sonntag jeweils mit Abstand die beste.

Zudem fuhr der Sachse den WM-Gold-Schlitten von St. Moritz und nicht wie am Vortag ein Test-Bob der Berliner Schmiede FES. Diese Fakten gaben am Ende dem 33-Jährigen Selbstvertrauen an den Lenkseilen.