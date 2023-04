Nach unzulässiger Siegesfeier für Pirnas Olympia-Helden: 13 Jubel-Strafen für Friedrich-Fans

Zahlreiche Fans und Prominente hatten die Siegabfahrt in Pirna gemeinsam live auf dem Bildschirm verfolgt und dann begeistert gefeiert. Auch Bürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos, ganz rechts mit Brille) riss die Arme hoch und wurde dafür zur Kasse gebeten. © Screenshot: TV Pirna

Der Ex-Sportler und jetzige Trainer feierte laut Landratsamt den Sieg seines Bruders für Corona-Verhältnisse zu heftig.

Auch zwölf weitere Unterstützer vom "Bobteam Friedrich" müssen fürs Jubeln zahlen. Darunter Klaus Brähmig (65), einst Mitglied im Bundestag für die CDU. Das entschied am gestrigen Mittwoch der Amtsrichter in Pirna.



Corona bescherte allen eine schier menschenleere Olympiade im Februar 2022 in China. Der Pirnaer "Franz" Francesco Friedrich raste vor geradezu gruselig leerer Kulisse im Zweierbob durch den Eiskanal zum Olympiasieg.

Die Heimat fieberte freilich mit. Der Kreisportbund (KSB) um das "Bobteam Friedrich" organisierte eigens eine Veranstaltung zum Wettkampf. Die wurde kurzfristig abgeblasen, weil das Landratsamt sie wegen geltender Corona-Bestimmungen untersagte.

Immerhin durften Gaststätten mit 2G-Reglung wieder öffnen. Und so trafen sich einige Unterstützer, Freunde und Sponsoren im "Bootshaus" von Pirna, wo ein Fernseher den Kampf von "Franz" übertrug. Als Gold feststand, war der Jubel groß. Der damalige KSB-Geschäftsführer (66) fiel dem anwesenden Bürgermeister Klaus-Peter Hanke (70) vor Freude um den Hals. So weit, so sportlich.

"Doppelmoral", tönte aber die AfD, die monierte, dass weder Abstand- noch Maskenpflicht eingehalten wurden. Landrat Michael Geisler (63) wurde eingeschaltet, das Amt versandte 17 Bußgelder an die Teilnehmer.