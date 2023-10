Neues Reglement: Weltverband will unseren Olympiasieger ausbremsen!

Der Weltverband will Olympiasieger Francesco Friedrich (33) ausbremsen. Wird das gelingen? © Bildmontage: Lutz Hentschel

Traditionell fährt sich der 33-Jährige mit seiner Crew zu dieser Jahreszeit auf einer der deutschen Bahnen ein. Doch durch den Klimawandel und die gestiegenen Energiekosten werden die Kanäle erst später vereist. Ein Problem? "Nein. Das Wetter ist gut und wir können an unserer Athletik arbeiten", berichtet ein förmlich entspannter Friedrich.



Das Einzige, was den vierfachen Sieger bei Olympischen Winterspielen zurzeit etwas aus der Ruhe bringt, sind die Änderungen am Reglement der Bobs für die Saison 2024/25. "Da sind vier, fünf Punkte dabei, die Folgen für unsere FES-Schlitten haben. Deshalb sind wir jetzt schon dabei, die Bobs anzupassen."

Die Material-Kommission des Weltverbandes IBSF will mit den "Neuerungen" den deutschen Material-Vorsprung mit Blick auf Olympia 2026 in Mailand minimieren. Ob das wirklich gelingt?

Die erste Fahrt im Eiskanal steht für den Pirnaer am 1. November in Winterberg an. Bereits acht Tage später geht's in den Flieger. Für ein Rennen muss der Weltcup-Tross nach China. Auf der Olympiabahn von 2022 steht der Saisonauftakt (17. bis 19. November) an.