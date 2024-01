27.01.2024 08:00 Siegt Francesco Friedrich in Lillehammer? "Fahrten haben bisher Spaß gemacht"

Bob-Star Francesco Friedrich will am Wochenende beim Weltcup im norwegischen Lillehammer erfolgreich und sich mit seinem Team in WM-Form fahren.

Von Enrico Lucke

Lillehammer (Norwegen) - 16 Kurven, bis zu 15-prozentiges Gefälle und eine Bahnlänge von 1700 Meter - für Rekord-Weltmeister Francesco Friedrich (33) ist die Bahn im norwegischen Lillehammer "ein Fun-Track". Ob ihm seine Weltcup-Ergebnisse am Sonnabend (Zweier) und Sonntag (Vierer) auch Spaß machen werden? Francesco Friedrich (33) fuhr mit seinem Vierer schneller durch die Bahn, als der Teambus parallel zur Strecke. © IBSF/Viesturs Lacis Während der Pirnaer für den Zweier seinen Top-Mann Alex Schüller (26) am Start zur Verfügung hat, feiert Felix Straub (26) sein Debüt im Team des Olympiasiegers. Die Trainings liefen solide. Bei Friedrich stehen diese Rennen auch bereits im WM-Fokus. "Wir haben jetzt noch drei Weltcups bis zur WM, und es gilt nun, jede Woche einen Schritt nach vorne zu machen", so der 33-Jährige. "Und dann sind wir hoffentlich zur WM in Top-Form. Die Fahrten in Lillehammer haben bisher Spaß gemacht." Die Bahn ist es auch nicht die kniffligste. Auch Coach Gerd Leopold (65) ist zufrieden mit den ersten Fahrten seines Schützlings. "Die Trainings waren alle ganz gut. 'Franz' ist sehr gut unterwegs", berichtet "Leo" aus dem winterlichen Norden. "Es wird wieder darauf ankommen, wer im Rennen das bessere Händchen hat?" Gemeint ist sein Pilot und Zweier-Weltmeister Johannes Lochner (33). "Ich traue 'Franz' eine Siegleistung zu. Er muss lockerbleiben, dann kann das klappen", so der Coach.

Titelfoto: IBSF/Viesturs Lacis