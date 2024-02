Heimsieg für Francesco Friedrich im Zweier und Vierer? "Das ist unser Ziel!"

Altenberg - Nach dem tragischen Unfall des Schweizer Bobteams von Michael Vogt (26) soll am Wochenende in Altenberg der Sport wieder Schlagzeilen schreiben. Lokalmatador Francesco Friedrich (33) könnte seinen ersten Doppel-Sieg der Saison verbuchen.

Nach vier zweiten und zwei dritten Plätzen will Francesco Friedrich (33) am Sonnabend seinen ersten Zweier-Sieg der Saison feiern. © Lutz Hentschel

"Das ist unser Ziel", so Heimcoach Gerd Leopold (65). Der Pirnaer Rekordweltmeister fährt am Sonnabend im Zweier mit Anschieber Thorsten Margis (34), um Alexander Schüller (26) für die WM in der kommenden Woche zu schonen.

Der kommt aber am Sonntag im Vierer zum Einsatz. "Neben Alex wird auch Candy Bauer und Felix Straub den Schlitten anschieben", so der Coach. "Es wird der letzte Test, um die Besatzung für Winterberg herauszufinden."

Um die WM in Hochsauerland geht es am Sonnabend auch für eine Lokalmatadorin. "Wenn Maureen Zimmer Platz eins, zwei oder drei macht, fährt sie in Winterberg, gelingt ihr das nicht, fährt Kim Kalicki", erklärte vor Altenberg Bundestrainer René Spies (50) mit Blick auf den noch freien Monobob-Platz.

Die Formkurve von der 27-Jährigen vom BSC Sachsen Oberbärenburg zeigt zumindest nach oben.

Aus dem Schweizer Team gab's auch eine positive Nachricht. Anschieber Sandro Michel (27) "wurde am Donnerstag in der Universitätsklinik Dresden aufgrund der gravierenden Verletzungen im Hüftbereich ein zweites Mal operiert", hieß es in der Mitteilung des Verbandes.