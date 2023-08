Frank Zander macht Schluss und hängt seinen Hut an den Nagel

Berlin - Fans von Frank Zander (81, "Oh Susi") müssen jetzt stark sein: Der Musiker hat sein Bühnen-Abschied angekündigt.

Sein Markenzeichen ist der Hut, doch den hängt er jetzt nach 50 Jahren an den Nagel: Frank (81) will keine großen Konzerte mehr geben. © Christophe Gateau/dpa

"Auf dem SchlagerOlymp in Lübars gebe ich am Samstag mein letztes großes Konzert, sagte der Entertainer der "Bild"-Zeitung.

Doch was hat das Berliner Urgestein nach 50 Jahren dazu bewogen? Das habe er sich in seinen Worten "reichlich überlegt" und Zander erklärte, dass er "fast alles gesungen" und "fast alles gesagt" habe. Er betonte zudem: "Ich habe es verdient, eine gewisse Ruhe in mein Leben zu bringen."

Nun sei der richtige Zeitpunkt für einen künstlerischen Einschnitt und das anstehende Konzert vor 10.000 Menschen beschrieb er als "würdigen Abschluss."

So ganz müssen seine Anhänger aber nicht auf den 81-Jährigen verzichten. Der ausgebildete Grafiker wolle künftig wieder mehr malen.

Wenn seine Gemälde in Galerien in Deutschland ausstellt werden, würde er sich auch zu "ein oder zwei Lieder. Vielleicht auch mal drei" hinreißen lassen, gab der gebürtige Neuköllner mit der Reibeisenstimme zu Protokoll.