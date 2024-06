Kanyes Frau Bianca halbnackt unterwegs – Doch die Aufmerksamkeit liegt auf etwas anderem

Paris (Frankreich) - Hautfarbene Leggings, halbdurchsichtige Bandeau-Tops und so wenig Stoff, wie nur irgendwie möglich – Bianca Censori (29) weiß genau, was es heißt, mit ausgefallenen Outfits alle Blicke auf sich zu ziehen. Bei ihrem Auftritt am Mittwoch erregte sie jedoch nicht (nur) mit ihrer Kleider-Wahl eine Menge Aufmerksamkeit.

Auch ihr Ehemann wusste mit einem kuriosen Look zu überzeugen. So trug "Ye" ein komplett weißes Outfit bestehend aus einer Jogginghose, einem Hoodie, Handschuhen und Turnschuhen. Außerdem hatte er seine Kapuze aufgezogen, sein Gesicht wurde von einer weißen Maske bedeckt.

So trug sie ihre Haare nicht wie zuletzt kurz und dunkel, sondern schulterlang gelockt – in einem kräftigen Pinkton!

Und das, obwohl ihr Look gewohnt außergewöhnlich war. So trug sie einen hautengen, hautfarbenen, halbdurchsichtigen Body, der wenig der Vorstellung überließ. Dazu kniehohe Socken und Flipflop-Heels.

Wenn sich Bianca Censori (29) im Kreis ihrer Familie aufhält, soll sie sich ganz normal kleiden. © Instagram/Screenshot/the.real.bianca.censori

Zwar ist Censori mittlerweile bekannt für ihre skandalösen Outfits. Gegenüber Page Six gab ein Insider jedoch kürzlich an, dass dies vermutlich nur Show sei.

In ihrer Freizeit, wenn sie nicht gerade als Kanyes Muse arbeite, würde sie sich "wieder ganz normal" kleiden. So auch kürzlich, als sie ihrer Familie in Australien einen Besuch abstattete.

"Wenn man sich die ganze Presse [über Censori und West] anschaut, könnte man glauben, dass sie ihren Verstand verloren hat", so die Quelle weiter. "Es war also gut, sie [wieder als] die Person zu sehen, an die wir uns erinnern."

Nichts habe darauf hingedeutet, "dass ihre Zeit mit Kanye einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat".