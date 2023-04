Frauke Ludowig gewährt "ganz privaten Einblick": Das hat sie ihren Fans noch nie gezeigt

Frauke Ludowig (59) folgen bei Instagram rund 353.000 Fans. © Instagram/fraukeludowig_official

Frauke Ludowig folgen bei Instagram mehr als 350.000 Fans, denen die "Exclusiv"-Moderatorin nahezu täglich kleine Einblicke in ihren Alltag gewährt. Privates hält die 59-Jährige dabei jedoch meistens unter Verschluss.

Vor allem Familienfotos sind auf dem Profil der Kölnerin rar gesät - weshalb ihre Follower wohl umso überraschter gewesen sein durften, als Frauke sich zu Ostern plötzlich mit einem "ganz privaten Einblick" meldete.

Wie die Mutter zweier Töchter in ihrer Story erklärte, hatte sie die Ostertage nämlich in ihrem Elternhaus in Wunstorf in Niedersachsen verbracht und kurzerhand die Gelegenheit genutzt, ihrer Community ihr altes Kinderzimmer zu zeigen.

So gab es auf dem Kanal der erfolgreichen RTL-Moderatorin eine Mini-Room-Tour durch die Räumlichkeiten aus vergangenen Tagen, wobei Frauke nicht nur erklärte, wo früher welches Möbelstück gestanden hatte, sondern auch die Highlights des großzügig geschnittenen Zimmers aufzählte: "Das hab ich immer ganz besonders geliebt, diese Balken hier drin", erklärte die 59-Jährige und zeigte unter anderem, wo früher ihr Bett und ihr Kleiderschrank gestanden hatten.

"Hier bin ich groß geworden. Es ist jetzt alles ein bisschen leer, aber immer noch irgendwie für mich da und irgendwie ist das auch ein schönes Gefühl", offenbarte Frauke nach der Room-Tour. "Ich kann immer wieder nach Hause kommen und in mein Kinderzimmer gehen."