Frisch verliebt? Jimi Blue Ochsenknecht mit neuer Frau gesichtet

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Laura Marie Geissler (36). © Stefanie Schumacher/Sky/dpa

Wie "Bild" berichtet, war der Musiker am gestrigen Samstag beim "World Club Dome" in Frankfurt am Main nicht alleine unterwegs. Fotos, die dem Blatt vorliegen, zeigen ihn in Flirtlaune mit einer brünetten Beauty.

Auf Nachfrage soll der Ochsenknecht-Spross nur gesagt haben: "Ich bin privat hier."

Allerdings sprechen die Bilder aus der Panorama -Lounge eine andere Sprache. Der Schauspieler und die Influencerin wirkten vertraut und voneinander angetan. Sie nuckelten an einem Cocktail und unterhielten sich angeregt.

War es also ein Date? Unklar. Klar ist: Bei der Schönheit handelt es sich um Amani Hadri (24). Die Frankfurterin mit marokkanischen Wurzeln ist Digital Creatorin.

Jimi Blues Beziehungsstatus ist offiziell also bislang ein Buch mit sieben Siegeln. Die gemeinsamen Fotos mit Laura löschte er von seinem Instagram-Profil.