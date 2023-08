"7 vs. Wild": Fans diskutieren heftig über erstes "Lebenszeichen" von Fritz Meinecke!

Magdeburg/Kanada - Auch in diesem Jahr ist Fritz Meinecke (34) wieder als Kandidat bei seiner Show " 7 vs. Wild " mit dabei. Jetzt meldet er sich erstmals nach den Dreharbeiten mit einem Foto bei seinen Followern und sorgt für reichlich Diskussionsstoff.

Mit einem "gewagten" Instagram-Post meldet sich der Magdeburger zurück und sorgt für reichlich Aufregung in der Community.

Gemeinsam mit seinem Buddy Martin "SurvivalMattin" Rudloff (39) kämpfte er sich zwei Wochen in der kanadischen Wildnis durch.

Auf dem am Montag geposteten Instagram-Bild ist der Survival-Profi kaum wiederzuerkennen. Hier posiert Meinecke auf einem Steg in Badehose und Borat-Badeanzug. Unter dem Bild schreibt er: "Meine Form nach 14 Tagen: 1 Like = 1 g Masse zurück."

In den Hashtags gibt er zudem ein Gewicht von 62 Kilogramm an. Könnte das etwa das aktuelle Gewicht es YouTubers sein? Die Instagram-Community ist misstrauisch und diskutiert heftig in den Kommentaren des 34-Jährigen. Ein Großteil der Follower ist sich einig: Das Foto ist heftig bearbeitet!

Um diese Vermutung zu bestätigen, gehen die Fans auf Spurensuche und liefern gleich mehrere Beweise, welche dafür sprechen, dass Fritz die Situation dramatischer gestalten möchte als sie eigentlich ist.

Vielen Personen sei hierbei aufgefallen, dass sich die Stegplatten um seine Beine auffällig verformen und nicht zum Rest passen würden. Auch Fritz' Hüftbereich soll verdächtig bearbeitet aussehen.