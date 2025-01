Fünf Jahre nach seinem Tod! Witwe von Jan Fedder findet neue Liebe

Fedder-Witwe Marion (63) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. © Marion Fedder / Wallocha

Der Ort, wo die große Sause stattgefunden hatte, war bewusst gewählt. Fedder hatte zu Lebzeiten um die Ecke gewohnt, die Kneipe war für ihn wie ein "Wohnzimmer".

Neben zahlreichen ehemaligen Weggefährten war natürlich seine Frau Marion, mit der Fedder 23 Jahre lang zusammen und 19 Jahre verheiratet war, mit dabei. "Jan hat immer sehr gern seine Geburtstage gefeiert. Mit ganz vielen Leuten und bunt und lustig. Das soll so bleiben", sagte die Witwe zu Bild.

Bei der Feier sangt der Shanty-Chor "De Elbshippers", die neue Jan-Fedder-Hymne wurde vorgestellt, in der der Schauspieler gemeinsam mit dem Polizeiorchester Hamburg zu hören ist.

Zuletzt war Marion Fedder immer mal wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen worden.

"Es ist jetzt fünf Jahre her, dass Jan verstorben ist. Das ist eine lange Zeit und ich denke jeden Tag an ihn und er ist noch ganz tief in meinem Herzen", erklärte die 63-Jährige. "Aber Jan hätte nicht gewollt, dass ich alleine bleibe. Er hat immer gesagt: 'Süße, leb' dein Leben, so wie ich es auch getan habe.' Wer will schon alleine bleiben. Auch in meinem Leben gibt es einen neuen Mann. Ich gucke nach vorne und wir werden sehen, was die Zukunft bringt."