Fynn Kliemann und sein Masken-Betrug: Das droht dem YouTube-Star jetzt!

Stade - Neue Entwicklungen im Masken-Skandal um Influencer Fynn Kliemann (34): Dem schwer in die Kritik geratenen Unternehmer droht nun offenbar eine empfindliche Geldstrafe.

Seit Monaten wird gegen Unternehmer Fynn Kliemann (34) wegen Betrugsverdachts ermittelt. Nun droht dem 34-Jährigen offenbar eine Geldstrafe. (Archivfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach Informationen des "Spiegel" hat die Staatsanwaltschaft Stade, die seit rund acht Monaten gegen den 34-Jährigen sowie dessen Ex-Geschäftspartner Tom Illbruck ermittelt, eine Einstellung des Verfahrens angeboten.

Diese soll demnach allerdings an eine Geldauflage in Höhe von 60 Tagessätzen geknüpft sein. Die genaue Summe könnte sich dabei am drohenden Strafmaß orientieren.

Während Kliemann auf eine entsprechende Anfrage des "Spiegel" nicht reagiert habe, teilte Illbruck mit, dass für ihn eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage nicht infrage komme, da er "eine endgültige Klärung der Vorwürfe anstrebe".

Apropos Vorwürfe: Im Mai deckten Recherchen des "ZDF Magazin Royale" mit Satiriker Jan Böhmermann (41) auf, dass der YouTuber bei der Produktion und dem Verkauf von angeblich fair in Europa hergestellten Corona-Schutzmasken betrogen haben soll.

Zudem sollen 100.000 eigentlich unbrauchbare Masken an Flüchtlingslager in Bosnien und Griechenland gespendet worden sein.