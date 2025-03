Gene Hackman (†95) und seine Frau waren schon 9 Tage tot - Herzschrittmacher verrät weitere Details

Zuvor hatte der leitende Polizist in einem Interview gesagt, die Ermittlungen zu den Hintergründen der rätselhaften Todesfälle liefen auf vollen Touren. Besonderes Augenmerk werde dabei auf einen Tablettenbehälter gelegt, der in der Nähe der Leiche Arakawas entdeckt worden sei. Dieser sei ein "sehr wichtiges Beweisstück" und "besorgniserregend", sagte Mendoza.

Sheriff Mendoza will die Umstände, die zu Gene Hackmans Tod führten lückenlos aufklären. © Susan Montoya Bryan/AP/dpa

Die beiden Toten waren am Mittwoch von einem Hausmeister in dem Anwesen entdeckt worden - Arakawas Leiche lag auf dem Badezimmerboden, Hackmans lebloser Körper im Eingangsbereich. Auch ein toter Hund wurde gefunden, zwei weitere Hunde waren hingegen am Leben. Die Tiere sind in Sicherheit.

Wie aus einem Durchsuchungsbefehl hervorgeht, war die Eingangstür leicht geöffnet.

Die Behörde des zuständigen Sheriffs bezeichnete die Umstände als "verdächtig genug", um eine umfassende Untersuchung einzuleiten, auch wenn nicht von einem Verbrechen ausgegangen werde.

Bis die endgültigen Ergebnisse der Autopsien vorliegen, kann es nach Angaben des Sheriffs noch eine Weile dauern.