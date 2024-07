"General Hospital"-Star Joan Benedict Steiger stirbt nach Schlaganfall!

Joan Benedict Steiger wurde 1927 in New York geboren. (Archivbild) © Frederic J. BROWN/AFP

Ein Sprecher ihrer Familie gab am Montag bekannt, dass Steiger bereits am 24. Juni im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles (USA) an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei. Das berichtete unter anderem das Promi-Portal TMZ.

Die Schauspielerin zählte zur Originalbesetzung der US-amerikanischen Reality-Show "Candid Camera", wo einer ihrer berühmtesten Momente darin bestand, Männer spielerisch mit ihrem Federhut zu kitzeln, während sie neben ihr saßen.

Ihre wohl berühmteste Rolle ist jedoch die der Edith Fairchild in der Krankenhaus-Serie "General Hospital", die seit 1963 über die Bildschirme flimmert.

Geboren am 21. Juli 1927 in Brooklyn, begann Steiger schon als Kind Tanzunterricht an der Brooklyn Academy of Music zu nehmen und studierte später an der Ballettschule der Oper Rom (Italien).

Nach ihrer Rückkehr nach New York nahm sie Schauspielunterricht am Actors Studio und studierte unter Robert Lewis und Stella Adler, den Gründern des einflussreichen Actors Studio in New York City.