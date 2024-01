Anna Heiser erlebt Ablehnung im Flieger: "Weiß nicht, was ich davon halten soll"

Namibia - Eigentlich wollte sich Anna Heiser (33) am gestrigen Freitag einfach entspannt ihre Nägel machen und den Abend gemütlich ausklingen lassen. Da fiel ihr jedoch eine Geschichte ein, die sie ihren mehr als 225.000 Instagram-Followern keineswegs vorenthalten wollte.

Während Anna, ihr Ehemann Gerald (38) und ihre beiden Sprösslinge Leon (2) und Alina (1) im Flugzeug in Richtung ihrer Wahlheimat saßen, weigerten sich zwei ältere Damen, sich hinter die Familie zu setzen. Einfach nur, weil sie nicht in der Gegenwart von Kindern Platz nehmen wollten.

Doch was war eigentlich passiert?

Sie verstehe, dass es unterschiedliche Gründe haben kann, dass Menschen nichts mit Kindern anfangen können, erklärte sie in ihrer Insta-Story. In diesem Fall konnte sie jedoch wenig Verständnis aufbringen.

Nachdem sie und ihre kleine Familie die Feiertage nämlich in ihrer ursprünglichen Heimat Polen verbracht hatten, ging es schließlich mit dem Flieger wieder zurück nach Namibia.

Das Merkwürdige daran: Sowohl Leon als auch Alina waren von Beginn der Reise an ruhig und haben den gesamten Flug über durchgeschlafen. Einen wirklichen Grund, sich aufzuregen, hatte die beiden Frauen nicht.

Den Aufstand habe Anna somit nicht verstanden.

"Wenn die [Kinder] Theater machen würden, was durchaus vorkommen könnte - aber das war nicht an dem Tag - dann könnte ich das noch verstehen. Aber so grundsätzlich?"

Mit den Worten "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", beendete Anna schließlich die kurze Storytime und widmete sich schließlich ihren Nägeln, die nach etwa einer Stunde in einem schicken Altrosa-Ton erstrahlten.