Anna Heiser packt aus: Darum kämpfte ihre Tochter direkt nach der Geburt um ihr Leben!

Was im November 2022 vorgefallen war und wie es der "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin damit erging, schilderte sie Anfang der Woche in einem XXL-Instagram-Posting. Der aufwühlende Text wurde so lang, dass die Zweifachmutter schließlich in der Kommentarspalte weiterschreiben musste.

"Wenn ich dieses Foto sehe, denke ich an einen der emotionalsten Momente meines Lebens. Die ungefilterten Gefühle. Angst, Liebe, Erschöpfung, Hoffnung", so Anna.

Die Wehen hätten an einem Dienstagabend angefangen, als sie und ihr Mann Gerald (37) 200 Kilometer vom nächsten Krankenhaus entfernt gewesen seien. Sie sei zu dem Zeitpunkt in der 35. Schwangerschaftswoche gewesen und habe geglaubt, noch viel Zeit zu haben.

"In der Nacht wurden die Wehen immer schlimmer. Um keine Panik zu machen, habe ich Gerald erst am Morgen davon erzählt". Dann seien sie erst nach dem Mittagessen in die Klinik gefahren.

Im Krankenhaus hätten die Ärzte dann versucht, die Wehen einzudämmen und die Geburt noch etwas hinauszuzögern. "Erschöpft nach knappen 48 Stunden Schmerzen wurde mir klar, dass die Geburt nicht mehr aufgehalten werden kann", so die gebürtige Polin.