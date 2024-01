Anna Heiser packt aus über drittes Kind, Let's-Dance-Teilnahme und Geldsorgen

Namibia - Anna Heiser (33) hat es wieder getan: Am Samstag stellte sie sich den Fragen ihrer 225.000 Follower auf Instagram. In ihrer Story präsentierte die ehemalige " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin ihre Antworten - und nahm dabei wie immer kein Blatt vor den Mund.

Anna Heiser (33) hat sich am Samstag in Plauderlaune gezeigt. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Den Auftakt machte direkt die heikle Frage nach einem dritten Kind. Anna, die bereits Mutter von Sohn Leon (2) und Tochter Alina (1) ist, hatte schon vor einiger Zeit verraten, dass sie kein drittes Kind möchte.

Doch am Samstag nannte sie noch ein paar neue Gründe. "Vom Gefühl her könnte ich ein drittes Kind haben, aber wir haben uns dagegen entschieden", so die 33-Jährige.

Schließlich bedeute ein weiteres Kind noch mehr Verantwortung. Die Schule in Namibia sei sehr teuer, "und wir wollen es nicht riskieren, zu wenig Geld zu haben, um gute Bildung den Kindern gewähren zu können", begründete sie.

Dass ein drittes Kind im Hause Heiser Geldsorgen heraufbeschwören könnte, ist neu. Einst hatte die Influencerin gesundheitliche Bedenken für die Entscheidung genannt.

Kurz danach ging es weiter ans Eingemachte. Auf die Frage, ob sie gerade glücklich sei, fand Anna keine klaren Worte.