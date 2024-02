Anna Heiser schonungslos ehrlich: "Wäre einfacher, das Handtuch zu schmeißen"

Namibia - Anna Heiser (33) meldete sich am Mittwoch mit ziemlich nachdenklichen Grüßen bei ihren Fans - und gab dabei einen schonungslos ehrlichen Einblick in ihre Beziehung zu Ehemann Gerald Heiser (38).

Anna Heiser (33) und Ehemann Gerald (38) leben mit den gemeinsamen Kindern Leon (3) und Alina (1) in Namibia. © Instagram/annaheiser

Anna hat sich bei Instagram eine stattliche Community mit rund 228.000 Followern aufgebaut, die mit Spannung den Alltag der Farmer-Frau verfolgen. Besonders schätzen die Anhänger der zweifachen Mama dabei ihre Authentizität, denn die einstige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin inszeniert sich auf ihrem Kanal keinesfalls als perfekte "Insta-Mom" - ganz im Gegenteil!

So gewährte Anna auch zum Valentinstag einen ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben, teilte zum "Tag der Liebe" einige sehr private - und vor allem ehrliche - Gedanken und blickte auf ihre Partnerschaft zurück.

"Unsere Geschichte mag wie ein modernes 'Bauern-Märchen' klingen - wir haben uns am anderen Ende der Welt gefunden, ineinander verliebt, geheiratet und haben zwei wundervolle Kinder", schrieb die Wahl-Namibierin in dem Beitrag, zu dem sie auch ein Video geteilt hatte, in dem sie einige Highlights der vergangenen Jahre (unter anderem ihre Hochzeit) festgehalten hatte.

Für ein harmonisches Ehe- und Familienleben muss das Paar jedoch einiges tun, wie Anna nun offen klarstellte!