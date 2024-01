Anna Heiser trifft mit neuem Clip Nerv ihrer Fans: "Warum schaffe ich das nicht?"

Von makellos aufgeräumten Zimmern fehlte in den Aufnahmen jede Spur, stattdessen zeigte Anna ihr Heim so, wie es eben ist: alles andere als perfekt.

"Ich plädiere für mehr Realität auf Instagram!", hatte die 33-Jährige zu dem rund 35 Sekunden langen Video geschrieben, in dem sie ihren Fans einen ungeschönten und authentischen Einblick in ihre eigenen vier Wände gewährte.

Ihr neuester Beitrag, den die zweifache Mutter am Montagabend auf ihrem Kanal veröffentlicht hatte, kam allerdings besonders gut bei ihren Anhängern an.

Anna Heiser (33) lebt mit ihrer Familie, den Kindern Leon (2) und Alina (1) sowie Ehemann Gerald (38) in Namibia. © Instagram/annaheiser

"Können wir es bitte in der perfekten Instagram-Welt normalisieren, dass es durchaus Haushalte gibt, in denen das Bett nicht jeden Tag gemacht wird und die Bettwäsche weder farblich zum Schlafzimmer noch zu der Jahreszeit passt?", appellierte die 33-Jährige in dem Clip und gewährte ihren Followern unter anderem einen Blick in ihre chaotische Gewürzschublade.

"Es gibt Haushalte, in denen Kinder bunt angezogen sind und mit buntem Spielzeug in bunten Zimmern spielen. Haushalte, in denen einfach nur gelebt und geliebt wird", schrieb Anna zu ihrem neuesten Video und bekam von ihren Fans dafür große Zustimmung.

"Danke für mehr Realität", kommentierte beispielsweise eine Userin den ehrlichen Clip. "Ich fühle mich ganz oft schlecht, wenn ich diese perfekten Wohnungen oder Häuser sehe, und denke mir oft: Warum schaffe ich das nicht?"