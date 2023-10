Anna Heiser über Armut in ihrer Kindheit: Eine Sache fanden Mitschüler nur peinlich

Namibia/Polen - Fans von Anna Heiser (33) konnten sich bereits am Sonntagmorgen über ein neues Instagram-Posting ihres Idols freuen. In der Regel meldet sich die gebürtige Polin erst in den Abendstunden, wenn sie ein längeres Statement abgeben möchte. In diesem Fall wäre das allerdings unpassend gewesen. Denn in ihrer neuesten Nachricht geht es auch um Sonnenstrahlen.