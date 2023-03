"Mussten Preis für unsere Liebe zahlen": Anna Heiser über die Schattenseiten ihrer Beziehung mit Gerald

Für ihre Beziehung mit Gerald Heiser (37) musste Anna (32) ihre Anonymität aufgeben. © Instagram/Screenshot/anna_m._heiser

"Vor knapp 6 Jahren habe ich Gerald kennengelernt", schrieb Anna am Montag in einem Beitrag auf Instagram. Dazu teilte sie eine Nahaufnahme von sich und einer Blume.

"Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es Schicksal war, denn als ich ihn das erste Mal im TV sah, wusste ich, dass er 'der Richtige' ist."

Sofort habe sie ihre Bewerbung an "Bauer sucht Frau" geschickt - ohne zu wissen, "dass ein Klick mein komplettes Leben ändern wird".

Zwar bereut die Momfluencerin diesen Schritt bis heute kein bisschen. Trotzdem mussten sie und Gerald damals einen hohen Preis für ihre Liebe zahlen: "die verlorene Anonymität".

Und daraufhin begann Anna von den Schattenseiten der letzten Jahre zu berichten.

"Auf ein Mal wurde ich von mir unbekannten Menschen erkannt. Auf ein Mal meinte jeder über mich urteilen zu können, ohne mit mir je persönlich gesprochen zu haben", erklärte sie weiterhin. "Vor allem die ersten Monate nach der Ausstrahlung waren nicht leicht. Ich wurde komplett 'auseinander genommen' - mein Aussehen, meine Herkunft, mein Beruf - alles wurde kritisiert." [Anm. d. Red.: Rechtschreibung übernommen]

Einfach war diese Zeit nicht für die Reality-TV-Show-Kandidatin. Schließlich waren sämtliche Kommentare und Aussagen wirklich verletzend. Glücklicherweise hatte sie jedoch immer ihren Fels in der Brandung an ihrer Seite: Gerald. Dieser habe ihr stets das Gefühl gegeben, mehr als nur gut zu sein - genau so, wie sie ist.