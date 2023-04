Anna Heiser über Mama-Dasein: "Hätte mich versteckt und angefangen zu weinen"

"Am liebsten hätte ich mich versteckt und selber angefangen zu weinen. Aber ich weiß, dass solche Tage zum Elterndasein gehören und es ist okay."

"Heute war wieder so ein Tag. Ein Tag, an dem ich als Mama an meine Grenzen gekommen bin", schreibt Anna unter ein Schwarzweiß-Foto, auf dem sie sitzend beide Kinder in den Armen hält.

In solchen Zeiten sei es besonders wichtig, diese schweren Tage anzunehmen und sich nicht unter Druck zu setzen. Schließlich würde man als Mama doch für die ganze Arbeit irgendwie belohnt werden, wie Anna schreibt: "Denn so schwierig und frustrierend es an solchen Tagen zu sein scheint, reicht es in die Kinderaugen zu schauen, um zu wissen, was Liebe ist."

Mit ihrem authentischen und emotionalen Beitrag berührt die Wahl-Namibierin vor allem ihre Follower, die voll hinter ihr stehen und ihr Mut zusprechen. "Du sagst, dass du nichts geschafft hast? Du bist aufgestanden, hast dich um die Kinder gekümmert. Hast sie gewickelt, gewaschen, gefüttert. [...] Du hast viel geschafft heute!", lobt eine Person die Powerfrau.

Wie sich der Alltag mit zwei Kindern anfühlt, bekommt Anna nun voll und ganz zu spüren. In einer Instagram-Fragerunde offenbarte die 32-Jährige einst, dass für sie die Familienplanung noch nicht gänzlich abgeschlossen sei. Ob sie ihre Meinung doch nochmal ändern wird? Wir werden sehen...