Neues Familienmitglied stellt Anna und Gerald Heisers Leben auf den Kopf: "Es wird schön, haben sie gesagt!"

Mit diesen Worten leitete sie das Video ein, in dem Balu zu Beginn noch unschuldig in die Kamera blickt und sich von seiner Besitzerin genüsslich den Kopf kraulen lässt.

Doch dass so ein kleiner Welpe nicht nur Freude, sondern auch einiges an Anstrengung und Verantwortung mit sich bringt, konnte und wollte die Momfluencerin ihren Fans nicht vorenthalten.

... allerdings ist es nicht immer so ruhig um den Welpen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/anna_m._heiser (3)

Stattdessen trampelt die Fellnase voller Begeisterung durch das Gemüsebeet, nagt ein riesiges Loch in die frisch gewaschene Wäsche und hinterlässt anscheinend eine ziemliche Schweinerei auf dem Teppich im Haus, woraufhin Anna fleißig zu schrubben beginnt.

Im Hintergrund ertönt passend dazu der kuriose Online-Sound "Oh no, oh no, oh nonononono".

Eins steht fest: Während sein Frauchen also dabei ist, ihm stets das entstandene Chaos hinterherzuräumen, genießt Balu das Leben auf der namibischen Farm in vollen Zügen - und plädiert dabei ganz selbstverständlich "auf unschuldig".

Zum Glück kann man diesen runden Kulleraugen nichts übel nehmen!