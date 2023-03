Gerda Lewis bittet Fans verzweifelt um Rat: Ihr Hund will nichts mehr fressen

Köln - Influencerin Gerda Lewis (30) ist mit ihrem Latein am Ende. Ihr Hund Teddy rührt sein Fressen seit Tagen nicht mehr an. Die 30-Jährige macht sich große Sorgen und bittet ihre Fans nun um Hilfe.

Teddy ist Gerda Lewis' (30) Ein und Alles. Dass er nicht mehr regelmäßig frisst, bereitet ihr große Sorgen. © Screenshot/Instagram/gerdalewis

Die in Köln lebende Influencerin ist seit einigen Jahren Frauchen eines Hundes. Dass ihr Vierbeiner ein wählerischer Esser ist, ist für die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin keine Neuigkeit. In letzter Zeit häufen sich jedoch die Momente, in denen ihr Fellfreund nichts mehr fressen möchte.

"Egal, was ich ihm kaufe, er schnüffelt nur daran. Er isst wirklich Alibi-mäßig zwei Bissen und geht dann wieder", erklärt sie die Ausgangslage. Inzwischen habe sie jegliches Futter ausprobiert und bestellt. Eine ganze Schublade in ihrer Wohnung steckt bis oben hin voll mit Tiernahrung.

Ins Futter gerührte Leberwurst würde den Vierbeiner kurzzeitig umstimmen, doch auch dann fresse er seinen Napf lediglich bis zur Hälfte leer. "Es liegt nicht an der Gesundheit, sondern daran, dass er einfach keinen Bock hat", vermutet das Model.

Manchmal lasse sie sein Schälchen den ganzen Tag stehen, in der Hoffnung, dass ihr Hund das Futter doch anrühre. Doch selbst dann fresse er nichts.

Das gehe manchmal so weit, dass Teddy manchmal drei Tage kein Futter zu sich nehme. Lediglich Leckerlis, Käse oder Fleischwurst stünden auf dem derzeitigen Speiseplan, erklärt Gerda.